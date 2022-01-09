Нападник Ліверпуля може перейти до Ньюкасла

Орігі розглядається як заміна травмованому лідеру сорок

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Послугами 26-річного футболіста цікавиться Ньюкасл.

Сороки хотіли б придбати Орігі в зимове трансферне вікно. Ньюкасл бачить у бельгійці заміну Вілсону, який вибув на тривалий час через травму.

Ньюкасл готовий заплатити за футболіста приблизно сім мільйонів фунтів, проте через високу зарплату Орігі угода може не відбутися.

Зазначається, що в шорт-лист Ньюкасла входять Едвард Нкетіа (Арсенал), Домінік Соланке (Борнмут) та Тодд Кентуелл (Норвіч).

У поточному сезоні Орігі провів три матчі за Ліверпуль в АПЛ, у яких забив два голи.

Раніше, Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича.