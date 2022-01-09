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Нападник Ліверпуля може перейти до Ньюкасла

Сьогодні 13:55 172 0
Орігі розглядається як заміна травмованому лідеру сорок
Нападник Ліверпуля може перейти до Ньюкасла
Фото Getty Images
#Ліверпуль, #Ньюкасл, #Орігі

Джерело - isport.ua.

Нападник Ліверпуля Дівок Орігі найближчим часом може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє The Telegraph.

Послугами 26-річного футболіста цікавиться Ньюкасл.

Сороки хотіли б придбати Орігі в зимове трансферне вікно. Ньюкасл бачить у бельгійці заміну Вілсону, який вибув на тривалий час через травму.

Ньюкасл готовий заплатити за футболіста приблизно сім мільйонів фунтів, проте через високу зарплату Орігі угода може не відбутися. 

Зазначається, що в шорт-лист Ньюкасла входять Едвард Нкетіа (Арсенал), Домінік Соланке (Борнмут) та Тодд Кентуелл (Норвіч).

У поточному сезоні Орігі провів три матчі за Ліверпуль в АПЛ, у яких забив два голи.

Раніше, Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича.

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