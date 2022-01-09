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Чорноморець підписав вихованця Динамо та голкіпера Дніпра-1

Сьогодні 11:40 107 0
Сухоцький та Паст стали новобранцями моряків
Чорноморець підписав вихованця Динамо та голкіпера Дніпра-1
#Паст, #Сухоцький

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Чорноморець підписав контракти із захисником Артемом Сухоцьким та голкіпером Євгеном Пастом.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Вони від'їжджають на збір до Туреччини 9 січня.

У команду, що формується Романом Григорчуком, сватають також ще двох гравців, які виступали в Десні цього сезону - захисника Сергія Болбата та нападника Пилипа Будківського.

Нагадаємо, вінгер Артур Авагімян, який нещодавно залишив одеський Чорноморець, вже підписав контракт з Олександрією.

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