Чорноморець підписав вихованця Динамо та голкіпера Дніпра-1

Сухоцький та Паст стали новобранцями моряків

Чорноморець підписав контракти із захисником Артемом Сухоцьким та голкіпером Євгеном Пастом.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Вони від'їжджають на збір до Туреччини 9 січня.

У команду, що формується Романом Григорчуком, сватають також ще двох гравців, які виступали в Десні цього сезону - захисника Сергія Болбата та нападника Пилипа Будківського.

Нагадаємо, вінгер Артур Авагімян, який нещодавно залишив одеський Чорноморець, вже підписав контракт з Олександрією.