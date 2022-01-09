Чорноморець підписав вихованця Динамо та голкіпера Дніпра-1

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Чорноморець підписав контракти із захисником Артемом Сухоцьким та голкіпером Євгеном Пастом.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Вони від'їжджають на збір до Туреччини 9 січня.
У команду, що формується Романом Григорчуком, сватають також ще двох гравців, які виступали в Десні цього сезону - захисника Сергія Болбата та нападника Пилипа Будківського.
Нагадаємо, вінгер Артур Авагімян, який нещодавно залишив одеський Чорноморець, вже підписав контракт з Олександрією.