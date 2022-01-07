Авагімян залишив Чорноморець

Гравець може перейти до Олександрії

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Чорноморця Артур Авагімян залишив одеський клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний Авагімян захищав кольори моряків із січня 2020 року. Цього сезону він зіграв 18 матчів за Чорноморець у всіх турнірах, де забив 5 голів і виконав дві результативні передачі.

Авагімян веде переговори з Олександрією і може поповнити склад команди Юрія Гури. Однак поки що остаточне майбутнє місце в кар'єрі гравця залишається невідомим.

Нагадаємо, Чорноморець готує трансфер голкіпера Дніпра-1.