Італійський фахівець провів переговори з представниками Асоціації футболу Польщі

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії, Фабіо Каннаваро може очолити збірну Польщі.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Італієць провів переговори з представниками Асоціації футболу Польщі. Йому запропонували контракт на два роки. Каннаваро взяв кілька днів на роздуми.

Останнім місцем роботи Каннаваро був Гуанчжоу Евергранд, який він залишив у 2021 році.

Раніше Польський футбольний союз розірвав контракт із Паулу Соузою, який вивів Польщу у стиковий турнір за вихід у фінальну стадію ЧС-2022, і тепер став головним тренером Фламенгу.