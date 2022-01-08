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Каннаваро може очолити збірну Польщі

Сьогодні 21:16 120 0
Італійський фахівець провів переговори з представниками Асоціації футболу Польщі
Каннаваро може очолити збірну Польщі
#Збірна Польщі, #Каннаваро

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії, Фабіо Каннаваро може очолити збірну Польщі.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Італієць провів переговори з представниками Асоціації футболу Польщі. Йому запропонували контракт на два роки. Каннаваро взяв кілька днів на роздуми.

Останнім місцем роботи Каннаваро був Гуанчжоу Евергранд, який він залишив у 2021 році.

Раніше Польський футбольний союз розірвав контракт із Паулу Соузою, який вивів Польщу у стиковий турнір за вихід у фінальну стадію ЧС-2022, і тепер став головним тренером Фламенгу.

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