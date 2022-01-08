Аргентинець відновлюється від COVID-19

Джерело - офіційний сайт ПСЖ.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не зіграє у матчі чемпіонату Франції з Ліоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Парижани повідомили, що аргентинець найближчими днями продовжить відновлюватися від перенесеного коронавірусу.

Анхель Ді Марія, Юліан Дракслер, Даніло Перейра, Левен Курзава та Джанлуїджі Доннарумма знаходяться на самоізоляції через позитивні тести на ковід.

Півзахисник Неймар продовжує відновлення від травми, його повернення очікується приблизно за 3 тижні.

Нагадаємо, Вейналдум хоче залишити ПСЖ.