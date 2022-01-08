Джерело - isport.ua.
Півзахисник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.
Про це повідомляє Sky Sports.
Досвідчений футболіст незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує у паризькій команді.
Вейналдум має бажання перебратися до одного з англійських клубів на правах оренди.
Нагадаємо, хавбек перейшов до ПСЖ минулого літа як вільний агент. До цього він виступав у складі Ліверпуля. У поточному сезоні Вейналдум провів 23 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ може залишити Ліонель Мессі.