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Вейналдум хоче залишити ПСЖ

Сьогодні 14:55 144 0
Нідерландець незадоволений своїм становищем у клубі
Вейналдум хоче залишити ПСЖ
Фото Getty Images
#Вейналдум, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Півзахисник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Досвідчений футболіст незадоволений кількістю ігрового часу, який він отримує у паризькій команді.

Вейналдум має бажання перебратися до одного з англійських клубів на правах оренди.

Нагадаємо, хавбек перейшов до ПСЖ минулого літа як вільний агент. До цього він виступав у складі Ліверпуля. У поточному сезоні Вейналдум провів 23 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ може залишити Ліонель Мессі.

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