Клуб з Кіровоградщини підсилив півзахист

Владислав Калітвінцев підписав контракт з Олександрією.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Раніше головний тренер містян Юрій Гура не приховував, що такий гравець підійшов би будь-якій команді та будь-якому тренеру.

До чернігівського періоду кар’єри (з сезону-2019/20 та до осінньої частини нинішнього) Владислав Калітвінцев захищав кольори ще п’яти команд - київського Арсеналу, луганської Зорі, одеського Чорноморця, Слована та київського Динамо.

Раніше, вінгер Артур Авагімян, який нещодавно залишив одеський Чорноморець, вже підписав контракт з Олександрією.