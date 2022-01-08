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Калітвінцев став гравцем Олександрії

Сьогодні 14:25 296 0
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Калітвінцев став гравцем Олександрії
#Десна, #Калітвінцев, #Олександрія

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Владислав Калітвінцев підписав контракт з Олександрією.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Раніше головний тренер містян Юрій Гура не приховував, що такий гравець підійшов би будь-якій команді та будь-якому тренеру.

До чернігівського періоду кар’єри (з сезону-2019/20 та до осінньої частини нинішнього) Владислав Калітвінцев захищав кольори ще п’яти команд - київського Арсеналу, луганської Зорі, одеського Чорноморця, Слована та київського Динамо.

Раніше, вінгер Артур Авагімян, який нещодавно залишив одеський Чорноморець, вже підписав контракт з Олександрією.

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