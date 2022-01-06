Бейл може повернутися в АПЛ

Гарет Бейл може змінити клуб

Нападник мадридського Реала Гарет Бейл може змінити клубну прописку під час трансферного зимового вікна.

Про це повідомляє El Nacional.

У послугах 32-річного валлійця зацікавлений Саутгемптон. Бейл вже захищав кольори цього клубу з 2006 по 2007 рік.

Валлієць буде готовий розглянути варіант із переходом до Саутгемптона. Його контракт із Реалом розрахований до літа 2022 року, і сторони не планують укладати нову угоду.

Цього сезону Бейл провів за мадридців три матчі у всіх турнірах, забивши один гол.

Нагадаємо, Реал зекономить 60 млн євро у разі відходу Бейла, Іско та Марсело.