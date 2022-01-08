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Олександрія взимку підпише сім нових гравців

Сьогодні 13:55 161 0
Наставник команди розповів про кадрові зміни у команді
Олександрія взимку підпише сім нових гравців
#Гура, #Олександрія

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

В Олександрії перебуває семеро новачків, п'ятеро з яких після успішного медобстеження підпишуть контракти.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Гура.

"Вже в суботу я виходжу на роботу, а хлопці вже потихеньку з'їжджаються. Новачки, який прибули вже до Олександрії, проходять медобстеження, після чого представлятимемо їх у ролі повноправних футболістів клубу.

Нових гравців у нас семеро, п'ятеро з яких після успішного медобстеження підпишуть контракти. За двома іншими ясність буде трохи згодом. Сподіваємося, що запрошені футболісти зможуть посилити наші лави та допоможуть Олександрії.

Крім цього, з кожним із футболістів хотілося б продовжити угоди - і з Іваном Калюжним, і з Владиславом Бабоглом, і з Денисом Мірошніченком, і з Максимом Третьяковим. Та з усіма", - зазначив Гура.

Незабаром у клубу розпочнеться підготовчий збір. Він триватиме до 16 січня, а потім команда вирушить на зимові збори до Туреччини.

Раніше, вінгер Артур Авагімян, який нещодавно залишив одеський Чорноморець, вже підписав контракт з Олександрією.

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