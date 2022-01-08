Олександрія взимку підпише сім нових гравців

В Олександрії перебуває семеро новачків, п'ятеро з яких після успішного медобстеження підпишуть контракти.

Про це заявив головний тренер команди Юрій Гура.

"Вже в суботу я виходжу на роботу, а хлопці вже потихеньку з'їжджаються. Новачки, який прибули вже до Олександрії, проходять медобстеження, після чого представлятимемо їх у ролі повноправних футболістів клубу.

Нових гравців у нас семеро, п'ятеро з яких після успішного медобстеження підпишуть контракти. За двома іншими ясність буде трохи згодом. Сподіваємося, що запрошені футболісти зможуть посилити наші лави та допоможуть Олександрії.

Крім цього, з кожним із футболістів хотілося б продовжити угоди - і з Іваном Калюжним, і з Владиславом Бабоглом, і з Денисом Мірошніченком, і з Максимом Третьяковим. Та з усіма", - зазначив Гура.