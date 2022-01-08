Колос може підписати хавбека збірної Естонії

Крейда зацікавив ковалівський клуб

Ковалівський Колос може підписати 22-річного півзахисника збірної Естонії Владислава Крейду, який має українське коріння.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Незважаючи на молодий вік, Крейда вже три роки виступає за національну збірну Естонії. Діє на позиції опорного півзахисника, від штрафного та до штрафного. Вирізняється агресивною грою та непоступливістю, на що й звернули увагу тренери Колоса.

Крейда є гравцем Флори, але вже має легіонерський досвід, виступаючи деякий час у шведському Гельсінборзі.

Колос розглядає варіант можливості запросити футболіста до своєї команди на правах оренди з подальшим правом викупу.

Нагадаємо, Гавриш завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб Колоса.