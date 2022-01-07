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Фаті пропустить матч з Гранадою, щоб зіграти проти Реалу

Вчора 23:45 135 0
Вінгер Барселони повернеться на поле після травми, яку він отримав у Листопаді
Фаті пропустить матч з Гранадою, щоб зіграти проти Реалу
#Барселона, #Гранада, #Реал Мадрид, #Фаті

Джерело - Diario Sport.

Вінгер Барселони Фаті пропустить матч з Гранадою, але при цьому він матиме можливість з'явитися на полі в наступному матчі з Реалом.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"Ми любимо Ансу. Розуміння того, що він ось-ось повернеться, є для нас чудовою новиною. Він дуже добре працює. Він є фундаментальним гравцем", - розповів фахівець.

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"Ми не хочемо ризикувати, тому що тоді ризикуємо втратити його до кінця сезону. Тому я волію почекати, поки він не буде повністю готовим. Це питання його фізичної форми", - заявив Хаві.

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