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Дембеле незадоволений, що Барселона підписала Торреса

Сьогодні 17:24 170 0
Француз відчуває, що новачок важливіший для клуба
Дембеле незадоволений, що Барселона підписала Торреса
#Барселона, #Дембеле, #Торрес

Джерело - Diario Sport.

На переговори Барселони та Усмана Дембеле щодо нового контракта вплинув перехід Феррана Торреса до каталонського клубу.

Про це повідомляє Diario Sport.

Французу та його агентам не сподобався цей хід керівництва, тому що Торрес грає на позиції Дембеле.

Цей трансфер змусив вінгера сумніватися у намірах Барси, він задумався про те, що з ним хочуть продовжити контракт, аби не втратити безкоштовно та продати влітку.

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Крім того, керівництво Барси говорило Дембеле та його агентам про фінансові труднощі, з якими зіткнувся клуб. Незважаючи на них "блаугранас" знайшли можливість вкластися в підписання Феррана.

Агенти Дембеле вирішили, що їхнього клієнта цінують менше, ніж новачка.

Нагадаємо, Хаві хоче втримати Дембеле.

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