Ліверпуль не продав Філліпса за €8,4 мільйони

Контракт футболіста намагався викупити один із клубів АПЛ

Англійський Ліверпуль відхилив пропозицію одного з клубів АПЛ щодо покупки 24-річного англійського центрального захисника Натаніеля Філліпса за €8,4 мільйона.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ліверпуль хоче виручити за свого футболіста щонайменше вдвічі більше. Раніше повідомлялося, що Натаніелем цікавиться лондонський Вест Гем.

Контракт Філліпса належить Ліверпулю з літа 2016 року після переходу з Болтона в якості вільного агента. У поточному сезоні Натаніель провів за червоних лише 4 матчі у всіх турнірах. Наразі футболіст відновлюється після перелому вилиці.

Контракт гравця з Ліверпулем розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, матч Арсенал - Ліверпуль у півфіналі Кубка ліги перенесено через спалах коронавірусу.