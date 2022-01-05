Джерело - Чемпіон.
Перший півфінальний матч Кубка англійської ліги Арсенал - Ліверпуль, який був запланований на 6 січня перенесено.
Про це повідомляє Англійська футбольна ліга.
Причиною послужив спалах коронавірусу серед гравців та тренерів мерсисайдців. Рішення було ухвалено після запиту Ліверпуля.
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Через перенесення другий півфінальний матч протистояння став першим, він відбудеться 13 січня, як було заплановано. Перший матч півфіналу, який мав відбутися завтра, став другим і відбудеться 20 січня.