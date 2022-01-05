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Чорноморець готує трансфер голкіпера Дніпра-1

Сьогодні 15:41 249 0
Євген Паст може повернутися у Чорноморець
Чорноморець готує трансфер голкіпера Дніпра-1
#Чорноморець

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Першим зимовим новачком Чорноморця може стати 33-річний воротар Дніпра-1 Євген Паст.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Новий головний тренер одеситів Роман Григорчук не приховує своєї зацікавленості у поверненні Євгена Паста. З 2010 до 2014 року він уже захищав ворота Чорноморця, який тоді очолював Григорчук.

Зараз між клубами йдуть переговори, і перед вильотом одеської команди на збори питання переходу Паста з Дніпра-1 до Чорноморця має бути вирішено.

Нагадаємо, Григорчук очолив Чорноморець.

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