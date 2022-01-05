Чорноморець готує трансфер голкіпера Дніпра-1

Євген Паст може повернутися у Чорноморець

Першим зимовим новачком Чорноморця може стати 33-річний воротар Дніпра-1 Євген Паст.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Новий головний тренер одеситів Роман Григорчук не приховує своєї зацікавленості у поверненні Євгена Паста. З 2010 до 2014 року він уже захищав ворота Чорноморця, який тоді очолював Григорчук.

Зараз між клубами йдуть переговори, і перед вильотом одеської команди на збори питання переходу Паста з Дніпра-1 до Чорноморця має бути вирішено.

Нагадаємо, Григорчук очолив Чорноморець.