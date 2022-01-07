За гравця готові заплатити 70 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль близький до підписання півзахисника Порту Луїса Діаса Маруланди за 60 млн фунтів (71,7 млн євро).

Про це повідомляє журналіст Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо.

У боротьбі за колумбійця мерсисайдці випередять пропозицію Ньюкасла, який також хоче підписати хавбека.

Ліверпуль прагне укласти угоду якнайшвидше у зв'язку з від'їздом форварда Мохамеда Салаха та вінгера Садіо Мане на Кубок Африки.

Está cerca de cerrarse la negociación para comprar a Luis Díaz. Liverpool estaría en € 71.7 millones (£ 60 millones) superando una millonaria oferta del Newcastle que también lo quiere. El equipo de Klopp tiene la urgencia por la partida de Salah y Mane a la Copa Africana — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 6, 2022

Луїс Діас цього сезону забив 14 голів у 24 матчах, а також віддав 5 гольових передач. Transfermarkt оцінює 24-річного півзахисника у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Челсі та Ліверпуль не визначили сильнішого у матчі 21-го туру АПЛ.