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Ліверпуль бажає підписати півзахисника Порту

Сьогодні 15:56 89 0
За гравця готові заплатити 70 мільйонів євро
Ліверпуль бажає підписати півзахисника Порту
Фото Getty Images
#Ліверпуль, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль близький до підписання півзахисника Порту Луїса Діаса Маруланди за 60 млн фунтів (71,7 млн євро).

Про це повідомляє журналіст Caracol Radio Сезара Аугусто Лондоньо.

У боротьбі за колумбійця мерсисайдці випередять пропозицію Ньюкасла, який також хоче підписати хавбека.

Ліверпуль прагне укласти угоду якнайшвидше у зв'язку з від'їздом форварда Мохамеда Салаха та вінгера Садіо Мане на Кубок Африки.

Луїс Діас цього сезону забив 14 голів у 24 матчах, а також віддав 5 гольових передач. Transfermarkt оцінює 24-річного півзахисника у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Челсі та Ліверпуль не визначили сильнішого у матчі 21-го туру АПЛ.

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