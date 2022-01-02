В АПЛ зіграні чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 січня, відбулося чотири матчі в рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

21 тур, 2 січня

Брентфорд - Астон Вілла 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Інгс, 1:1 - 42 Вісса, 2:1 - 83 Расмуссен

Евертон - Брайтон 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Макаллістер, 0:2 - 21 Берн, 1:2 - 53 Гордон, 1:3 - 71 Макаллістер, 2:3 - 76 Гордон

Лідс - Бернлі 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Гаррісон, 1:1 - 54 Корне, 2:1 - 77 Даллас, 3:1 - 90+2 Джеймс

Челсі - Ліверпуль 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 9 Мане, 0:2 - 26 Салах, 1:2 - 42 Ковачич, 2:2 - 45+1 Пулішич

Нагадаємо, Евертон презентував Миколенка.