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Дніпро-1 поверне Русина у Динамо

Сьогодні 12:28 235 0
У клубі більше не розраховують на гравця
Дніпро-1 поверне Русина у Динамо
#Русин

Джерело - Чемпіон.

Нападник Дніпро-1 Назарій Русин взимку повернеться у Динамо.

Про це повідомив президент клубу з Дніпра Юрій Береза в інтерв'ю Youtube-каналу Дніпрянин.

"Русин повертається у Динамо. Він талановитий гравець, але у нього в Дніпрі-1 не пішло, так буває. Я йому бажаю успіхів", - сказав Береза.

Клуб підпише іншого форварда

Дніпро-1 орендував Русина влітку 2021 року. Термін угоди було розраховано до кінця сезону. З того часу форвард провів 10 матчів за дніпрян у всіх турнірах та забив два голи.

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