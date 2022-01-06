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АПЛ оголосила дати для перенесених матчів

Сьогодні 14:57 115 0
Стали відомі дати раніше перенесених матчів
АПЛ оголосила дати для перенесених матчів
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - football.ua.

Чергова хвиля пандемії COVID-19 внесла суттєві заворушення у розклад матчів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед матчів, які отримали нові дати для проведення, були такі зустрічі:

17-й тур. Бернлі - Вотфорд. Нова дата – 18 січня, 21:30.

24-й тур. Брайтон - Челсі. Нова дата – 18 січня, 22:00.

17-й тур. Лестер - Тоттенгем. Нова дата – 19 січня, 21:30.

17-й тур. Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Нова дата – 19 січня, 22:00.

Нагадаємо, Бейл може повернутися в АПЛ.

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