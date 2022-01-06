АПЛ оголосила дати для перенесених матчів

Стали відомі дати раніше перенесених матчів

Чергова хвиля пандемії COVID-19 внесла суттєві заворушення у розклад матчів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед матчів, які отримали нові дати для проведення, були такі зустрічі:

17-й тур. Бернлі - Вотфорд. Нова дата – 18 січня, 21:30.

24-й тур. Брайтон - Челсі. Нова дата – 18 січня, 22:00.

17-й тур. Лестер - Тоттенгем. Нова дата – 19 січня, 21:30.

17-й тур. Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Нова дата – 19 січня, 22:00.

Нагадаємо, Бейл може повернутися в АПЛ.