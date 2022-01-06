Санжар: 16 клубів – найкращий варіант для УПЛ

Українська Прем'єр-ліга має хороший рівень чемпіонату.

Про це розповів український тренер Роман Санжар в інтервю zbirna.com.

"У нас хороший чемпіонат. У наступному сезоні з першої ліги прийдуть Металіст і Кривбас, які вклиняться в боротьбу за єврокубки. Негативне враження про УПЛ складається від того, що деякі клуби відчувають фінансові труднощі. Але все тече, все міняється.

Впевнений, 16 клубів – найкращий варіант для УПЛ, для нашої країни, для українського футболу в цілому", – сказав Санжар.

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