Бабич: 16 клубів в УПЛ - це небагато

Нинішня УПЛ, особливо група команд у середині таблиці, дуже міцна.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін у недавньому інтерв'ю заявив, що 16 команд в УПЛ - це надто багато. Кривбас має бажання поповнити еліту наступного сезону, тому цілком логічне питання: чи поділяю цю думку? 16 клубів в УПЛ - це небагато. Знаю, що проблеми є лише у Десни. Інші клуби УПЛ - досить міцні. Швидше за все, ми прийдемо до того, що 16 команд після першого кола буде поділено на дві групи, і вісімка найсильніших отримає можливість більше зіграти один проти одного.

Зараз вже цікаво буде - два колективи вилітають безпосередньо, ще два візьмуть участь у стикових матчах. Зауважу, що нинішня УПЛ, особливо група команд у середині таблиці, дуже міцна. Боротьба навесні очікується серйозна", - зазначив Бабич.