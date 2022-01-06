Дружина Зінченка: На англійському телебаченні я була б заангажованою журналісткою
Вчора 18:09 578 1
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Сьогодні 08:06 6958 4
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 05:57 3544
Джоковича депортують з Австралії через проблеми з візою
Вчора 23:40 390
Бумекер PaddyPower допомагає Джеку Вілширу знайти новий клуб
Вчора 22:38 165
Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч Кубка Іспанії
Вчора 21:14 415
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли
Вчора 20:14 250
Зінченко: Поразка у фіналі Ліги чемпіонів була неймовірним психологічним ударом
Вчора 16:44 259
Чуже достроково покинув Дніпро-1
Вчора 12:41 690
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 12:26 10770
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бабич: 16 клубів в УПЛ - це небагато

Сьогодні 07:35 256 0
Фахівець - про кількість клубів в УПЛ
Бабич: 16 клубів в УПЛ - це небагато
#Бабич, #Кривбас

Джерело - footboom.com.

Нинішня УПЛ, особливо група команд у середині таблиці, дуже міцна.

Про це заявив наставник Кривбасу Олександр Бабич.

"Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін у недавньому інтерв'ю заявив, що 16 команд в УПЛ - це надто багато. Кривбас має бажання поповнити еліту наступного сезону, тому цілком логічне питання: чи поділяю цю думку? 16 клубів в УПЛ - це небагато. Знаю, що проблеми є лише у Десни. Інші клуби УПЛ - досить міцні. Швидше за все, ми прийдемо до того, що 16 команд після першого кола буде поділено на дві групи, і вісімка найсильніших отримає можливість більше зіграти один проти одного.

Зараз вже цікаво буде - два колективи вилітають безпосередньо, ще два візьмуть участь у стикових матчах. Зауважу, що нинішня УПЛ, особливо група команд у середині таблиці, дуже міцна. Боротьба навесні очікується серйозна", - зазначив Бабич.

Раніше, Бабич анонсував підсилення Кривбасу.

Коментарі ()