Бабич анонсував підсилення Кривбасу

Кривбас взимку підсилить свій склад новими гравцями.

Про це розповів головний тренер криворізького клубу Олександр Бабич.

"Кривбас знаходиться у верхній частині турнірної таблиці: на чистому другому місці та боремося за вихід в УПЛ. Марафон як-то кажуть продовжується.

Взимку ми проведемо якісне підсилення. Впевнений, що після зимових зборів команда буде демонструвати ще більш видовищний футбол та буде добиватися перемог. Зараз найголовніше – дати хлопцям відпочити", - відзначив Бабич.