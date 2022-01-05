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Картахена - Валенсія 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 22:22 105 0
Черишев вирвав перемогу на останніх хвилинах
Картахена - Валенсія 1:2. Огляд матчу
#Валенсія, #Кубок Іспанії, #Картахена

Джерело - Чемпіон.

Валенсія мінімально переграла Картахену в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 5 січня

Картахена - Валенсія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Солер, 1:1 - 75 Ортуньйо(П), 1:2 - 90+3 Черишев

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