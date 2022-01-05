Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 січня, відублося 3 матчі в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу, 5 січня
Ейбар - Мальорка 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Бланко-Лещук, 1:1 - 68 Гая, 1:2 - 82 Анхель
Картахена - Валенсія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Солер, 1:1 - 75 Ортуньйо(П), 1:2 - 90+3 Черишев
Леганес - Реал Сосьєдад 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Ісак, 0:2 - 43 Оярсабаль, 1:2 - 60 Муньйос, 2:2 - 70 Муньйос, 2:3 - 74 Оярсабаль(П)
Сьогодні, у рамках Кубка Іспанії відбудеться 5 матчів:
20:30. Лінарес - Барселона
21:00. Балеарас - Сельта Віго
21:00. Вальядолід - Бетіс
21:00. Мірандес - Райо Вальєкано
22:30. Альокояно - Реал Мадрид