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Реал Сосьєдад переграв Леганес, Валенсія здолала Картахену. Результати 1/16 Кубка Іспанії

Сьогодні 19:22 223 0
Відбулися матчі 1/16 Кубка Іспанії
Реал Сосьєдад переграв Леганес, Валенсія здолала Картахену. Результати 1/16 Кубка Іспанії
#Кубок Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 січня, відублося 3 матчі в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу, 5 січня

Ейбар - Мальорка 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Бланко-Лещук, 1:1 - 68 Гая, 1:2 - 82 Анхель

Картахена - Валенсія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Солер, 1:1 - 75 Ортуньйо(П), 1:2 - 90+3 Черишев

Леганес - Реал Сосьєдад 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Ісак, 0:2 - 43 Оярсабаль, 1:2 - 60 Муньйос, 2:2 - 70 Муньйос, 2:3 - 74 Оярсабаль(П)

Сьогодні, у рамках Кубка Іспанії відбудеться 5 матчів:

20:30. Лінарес - Барселона

21:00. Балеарас - Сельта Віго

21:00. Вальядолід - Бетіс

21:00. Мірандес - Райо Вальєкано

22:30. Альокояно - Реал Мадрид

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