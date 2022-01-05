Карпати можуть покарати за борги попередників - юрист

Нові Карпати можуть отримати санкції УЄФА через борги пов'язані із попередником.

Про це розповів спортивний юрист Ілля Скоропашкін.

"Швидше за все, йдеться про футбольне правонаступництво. Цей механізм створено для захисту від такого негативного явища, як фіктивне банкрутство. Усім відомі приклади, коли футбольний клуб, який накопичив великі борги, припиняє своє існування, а на його місці виникає нібито новий клуб, очищений від боргів.

Водночас, усталена судова практика CAS та ФІФА ідентифікує футбольний клуб не просто як конкретну юридичну особу з реквізитами, а як бренд, що складається з таких елементів: назва, кольори, уболівальники, історія, спортивні досягнення, емблема, трофеї, стадіон, список гравців, історичні постаті тощо, які дозволяють відрізнити його від інших клубів.

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Збіг низки таких критеріїв може стати приводом для того, що клуб розглядатимуть як "спортивного наступника". Спортивний наступник неіснуючого клубу може нести відповідальність за виконання зобов'язань цього колишнього клубу, попри те, що правонаступник не є стороною будь-якої угоди.

І це не нові правила. Перші кейси "футбольного правонаступництва" було встановлено близько 15 років тому. "Нові" Карпати навіть не спромоглися змінити такий знаковий атрибут, як логотип клубу, тому, гадаю, тут йдеться саме про притягнення футбольного наступника до відповідальності за боргами старого клубу", — зазначив Скоропашкін.