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Керівництво Серії А проти перенесення матчів через COVID-19

Сьогодні 14:44 101 0
Керівництво Серії А не хоче ламати календар
Керівництво Серії А проти перенесення матчів через COVID-19
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football.ua.

Попри на стрімке зростання кількості захворілих футболістів, керівництво Серії А на чолі з Паоло Даль Піно не збирається йти назустріч командам і переносити матчі.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Салернітана, у складі якої вже 11 хворих футболістів, звернулася з проханням перенести матч 20-го туру проти Венеції, але отримала офіційну відмову.

Варто зазначити, що у 19-му турі не відбувся матч Салернітани проти Удінезе, але тоді місцеві органи охорони здоров'я просто заборонили команді їхати в Удіне.

Також на рішення медиків можуть послатися представники Наполі, які мають виїхати в Турин у гості до Ювентуса.

У будь-якому випадку, Серія А має намір триматися до останнього, але не ламати календар, в якому практично неможливо знайти "вікна" для перенесених матчів.

Нагадаємо, у двох клубах Серії А зафіксували спалах коронавірусу.

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