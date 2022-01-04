У двох клубах Серії А зафіксували спалах коронавірусу

Джерело - офіційний сайт Салернітани.
У двох клубах Серії А Салернітані та Вероні зареєстровано масове інфікування коронавірусом.
Про це повідомляють пресслужби клубів
Салернітана оголосила про те, що за результатами кількох етапів тестування зараження COVID-19 зафіксовано у 11 людей, включаючи 9 футболістів.
Верона опублікувала повідомлення, згідно з яким у клубі інфіковано 10 осіб, 8 з них – гравці.
Салернітана 6 січня зіграє з Венецією, Верона – зі Спецією Віктора Коваленка.
Нагадаємо, Доннарума заразився коронавірусом.