У двох клубах Серії А зафіксували спалах коронавірусу

У Вероні зафіксували 8 випадків COVID-19

Джерело - офіційний сайт Салернітани.

У двох клубах Серії А Салернітані та Вероні зареєстровано масове інфікування коронавірусом.

Про це повідомляють пресслужби клубів

Салернітана оголосила про те, що за результатами кількох етапів тестування зараження COVID-19 зафіксовано у 11 людей, включаючи 9 футболістів.

Верона опублікувала повідомлення, згідно з яким у клубі інфіковано 10 осіб, 8 з них – гравці.

Салернітана 6 січня зіграє з Венецією, Верона – зі Спецією Віктора Коваленка.

Нагадаємо, Доннарума заразився коронавірусом.