Тренер італійської команди хотів запросити уругвайського нападника

Джерело - Corriere Dello Sport.

Ювентус опрацьовує варіанти на випадок, якщо форвард Альваро Мората взимку покине команду та перейде до Барселони.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

На заміну іспанцю головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі хотів підписати нападника Атлетіко Луїса Суареса.

Уругваєць відповів Ювентусу відмовою. У зв'язку з цим, а також відсутністю інших кандидатів, які підходять Алегрі, було вирішено поки не розлучатися з Моратою.

Нагадаємо, Ікарді може перейти у Ювентус.