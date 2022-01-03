Аргентинський форвард може змінити клуб

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді близький до повернення в Серію А.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ювентус вважає можливим трансфер Ікарді, оскільки фінансово здатен дозволити собі перехід нападника.

ПСЖ готовий відпустити аргентинця та очікує на конкретну пропозицію. Наразі сторони ведуть неформальні переговори. Парижани планують заробити близько 30 млн євро за Мауро.

Відзначимо, що Ікарді у поточному сезоні провів 20 матчів за ПСЖ, у яких забив 5 голів.

Нагадаємо, Мората може не перейти в Барселону, якщо Ювентус не купить Ікарді або Кавані.