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Аль-Айн Реброва вийшов у півфінал Кубка ОАЕ

Сьогодні 21:19 221 0
Поєдинок завершився з рахунком 7:6 за сумою двох матчів
Аль-Айн Реброва вийшов у півфінал Кубка ОАЕ
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Аль-Айн, який очолює український тренер Сергій Ребров, переміг Аль-Васл у другому матчі 1/4 фіналу Кубка ОАЕ.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3. Перша гра закінчилася нічиєю 3:3.

Кубок ОАЕ

Чвертьфінал, 4 січня

Аль-Васл - Аль-Айн 3:4 (2:1)

Голи: 0:1 - 5 Гуанка, 1:1 - 14 Сантос, 2:1 - 19 Адріелсон, 2:2 - 53 Гуанка, 3:2 - 59 Джума, 3:3 - 66 Сантос, 3:4 - 84 Лаба(П)

У півфінал також вийшли Аль-Вахда, Аль-Ахлі Дубай та Аль-Джазіра.

Нагадаємо, Ребров оцінив імовірність повернення в Динамо.

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