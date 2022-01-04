Аль-Айн Реброва вийшов у півфінал Кубка ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Аль-Айн, який очолює український тренер Сергій Ребров, переміг Аль-Васл у другому матчі 1/4 фіналу Кубка ОАЕ.
Поєдинок завершився з рахунком 4:3. Перша гра закінчилася нічиєю 3:3.
Кубок ОАЕ
Чвертьфінал, 4 січня
Аль-Васл - Аль-Айн 3:4 (2:1)
Голи: 0:1 - 5 Гуанка, 1:1 - 14 Сантос, 2:1 - 19 Адріелсон, 2:2 - 53 Гуанка, 3:2 - 59 Джума, 3:3 - 66 Сантос, 3:4 - 84 Лаба(П)
У півфінал також вийшли Аль-Вахда, Аль-Ахлі Дубай та Аль-Джазіра.
Нагадаємо, Ребров оцінив імовірність повернення в Динамо.