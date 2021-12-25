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Ребров оцінив імовірність повернення в Динамо

Сьогодні 12:14 331 0
Сергій Ребров прокоментував можливість повернення у Динамо
Ребров оцінив імовірність повернення в Динамо
#Динамо Київ, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Наставник Аль-Айна Сергій Ребров не знає майбутнє своєї тренерської кар'єри.

Про це розповів спеціаліст в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

"Чи буде колись повернення в Динамо? Господи, звідки я знаю (усміхається – прим.). Я не знаю, що нас чекає у травні.

Актуально: Ребров вчетверте поспіль став найкращим тренером в ОАЕ 

Аня (дружина Сергій Реброва – прим.) не знає, де ми будемо. А ви питаєте, очікую я повернення чи ні", – резюмував Ребров.

Нагадаємо, Ребров оцінив роботу Шевченка у Дженоа.

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