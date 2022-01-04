Сербські інвестори можуть придбати Саутгемптон

Джерело - The Telegraph.
Власник Саутгемптона Гао Чжишень веде переговори про продажу 80% акцій клубу, що йому належать, за 100 млн фунтів.
Про це повідомляє The Telegraph.
Контрольний пакет цінних паперів перейде інвестиційній групі, до якої входить сербський бізнесмен Драган Солак - засновник United Group, однієї з найбільших телекомунікаційних компаній регіону.
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Переговори знаходяться на просунутій стадії, і очікується, що про укладання угоди буде оголошено найближчим часом.
Нагадаємо, власник клубу НФЛ хоче придбати Лідс.