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Сербські інвестори можуть придбати Саутгемптон

Сьогодні 17:59 100 0
Угода може коштувати 100 млн фунтів
Сербські інвестори можуть придбати Саутгемптон
#Саутгемптон

Джерело - The Telegraph.

Власник Саутгемптона Гао Чжишень веде переговори про продажу 80% акцій клубу, що йому належать, за 100 млн фунтів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Контрольний пакет цінних паперів перейде інвестиційній групі, до якої входить сербський бізнесмен Драган Солак - засновник United Group, однієї з найбільших телекомунікаційних компаній регіону.

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Переговори знаходяться на просунутій стадії, і очікується, що про укладання угоди буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, власник клубу НФЛ хоче придбати Лідс.

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