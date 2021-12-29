Джима та Підручний фінішували восьмими у Різдвяній гонці
Вчора 20:43 1049
35 років тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 11:54 7149
Рикун: Не зрозуміло як тренер може бути експертом на телебаченні
Сьогодні 09:42 246
Шахтар готує трансфер бразильського вінгера Аякса
Сьогодні 08:26 664
Шевченко здав позитивний тест на коронавірус
Вчора 20:13 476
Спеціальний додаток допоможе УЄФА боротися з матч-фіксінгом
Вчора 19:31 263
Бенфіка Яремчука відправила Жезуша у відставку
Вчора 17:02 1006
Магучіх та Кохан - найкращі легкоатлети 2021 року в Україні
Вчора 15:11 375
Дженоа Шевченка може підписати форварда Спартака
Вчора 13:55 909
Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо Бухарест
Вчора 13:29 1753
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Саутгемптон - Тоттенгем 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 11:56 156 0
Огляд матчу Саутгемптон - Тоттенгем
Саутгемптон - Тоттенгем 1:1. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон зіграв внічию з Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії - АПЛ

20 тур, 28 грудня

Саутгемптон - Тоттенгем 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Ворд-Праус, 1:1 - 41 Кейн(П)

Коментарі ()