Саутгемптон - Тоттенгем 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон зіграв внічию з Тоттенгемом.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 28 грудня
Саутгемптон - Тоттенгем 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Ворд-Праус, 1:1 - 41 Кейн(П)
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 20 туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон зіграв внічию з Тоттенгемом.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 28 грудня
Саутгемптон - Тоттенгем 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 25 Ворд-Праус, 1:1 - 41 Кейн(П)