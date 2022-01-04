Динамо запланувало п'ять спарингів на зборах в Іспанії

Стало відомо, скільки спарингів проведе Динамо на першому зборі

Динамо проведе перший зимовий збір в Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Футболісти Динамо 14 січня виходять із відпустки. Після планового медогляду кілька днів гравці займатимуться на клубній базі, а 17 січня команда вирушить на перший зимовий міжсезонний збір. Його динамівці проведуть на південному сході Іспанії, у провінції Аліканте, неподалік від міст Аліканте та Мурсія.

За час першого збору, який триватиме до 27 січня, Динамо проведе п'ять контрольних матчів. Список спаринг-партнерів буде опублікований після того, як усі матчі будуть остаточно узгоджені та затверджені.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 поверне Русина у Динамо.