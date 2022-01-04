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Лукаку вирішив залишитися у Челсі

Сьогодні 13:11 97 0
Лукаку вирішив залишитися у Челсі
Фото - gettyimages
#Лукаку

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ромелу Лукаку залишиться у Челсі, попри резонансне інтерв'ю, яке дав кілька днів тому.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Лукаку запевнив тренера "синіх" Томаса Тухеля та керівництво Челсі, що не хоче йти з клубу в січні.

Лондонці не допустять переговорів Лукаку з іншими клубами щодо оренди або повноцінного трансферу.

Після вчорашньої розмови Ромелу з тренером з'явилися відомості про те, що форвард шкодує про інтерв'ю про його роль у Челсі. Повідомлялося, що в ситуації, що склалася, сторону Тухеля прийняли і гравці, і керівництво Челсі.

Деякі футболісти "синіх" вирішили, що Лукаку намагається форсувати трансфер із Челсі.

Нагадаємо, Сілва продовжив контракт з Челсі.

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