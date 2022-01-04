Лукаку вирішив залишитися у Челсі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ромелу Лукаку залишиться у Челсі, попри резонансне інтерв'ю, яке дав кілька днів тому.

Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Лукаку запевнив тренера "синіх" Томаса Тухеля та керівництво Челсі, що не хоче йти з клубу в січні.

Лондонці не допустять переговорів Лукаку з іншими клубами щодо оренди або повноцінного трансферу.

Після вчорашньої розмови Ромелу з тренером з'явилися відомості про те, що форвард шкодує про інтерв'ю про його роль у Челсі. Повідомлялося, що в ситуації, що склалася, сторону Тухеля прийняли і гравці, і керівництво Челсі.

Деякі футболісти "синіх" вирішили, що Лукаку намагається форсувати трансфер із Челсі.

Нагадаємо, Сілва продовжив контракт з Челсі.