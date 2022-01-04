Лукаку вирішив залишитися у Челсі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ромелу Лукаку залишиться у Челсі, попри резонансне інтерв'ю, яке дав кілька днів тому.
Про це повідомляє Фабриціо Романо.
Лукаку запевнив тренера "синіх" Томаса Тухеля та керівництво Челсі, що не хоче йти з клубу в січні.
Лондонці не допустять переговорів Лукаку з іншими клубами щодо оренди або повноцінного трансферу.
Після вчорашньої розмови Ромелу з тренером з'явилися відомості про те, що форвард шкодує про інтерв'ю про його роль у Челсі. Повідомлялося, що в ситуації, що склалася, сторону Тухеля прийняли і гравці, і керівництво Челсі.
Деякі футболісти "синіх" вирішили, що Лукаку намагається форсувати трансфер із Челсі.
Нагадаємо, Сілва продовжив контракт з Челсі.