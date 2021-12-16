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Ювентусу запропонували двох ТОП-нападників АПЛ

Сьогодні 14:27 82 0
Зарплата футболістів надто висока для Ювентуса
Ювентусу запропонували двох ТОП-нападників АПЛ
Фото - gettyimages
#Ювентус

Джерело - isport.ua.

Ювентус отримав пропозицію підписати форварда Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга або нападника Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра Twitter.

За інформацією джерела, "посередники" повідомили босам туринського клубу, що обидва спортсмени будуть готові розглянути варіант із переходом до іншої команди.

"Б'янконери" не зацікавилися цими пропозиціями, оскільки запити форвардів із зарплатні надто високі для туринців.

Нагадаємо, Маліновський може зацікавити Ювентус та Мілан.

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