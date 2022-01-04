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Миколенко: Коли узгодився перехід в Евертон, я сів у машину і заплакав

Сьогодні 12:12 215 0
Віталій Миколенко прокоментував перехід в Евертон
Миколенко: Коли узгодився перехід в Евертон, я сів у машину і заплакав
#Динамо Київ, #Віталій Миколенко

Джерело - fcdynamo.com.

Віталій Миколенко емоційно відреагував на перехід в Евертон.

Про це розповів сам оборонець в інтерв'ю пресслужбі київського клубу.

"Мені мої батьки, дівчина говорили, що це – ніби у кіно. І коли все узгодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 з них я плакав. Подзвонив батькам дівчини, поплакав ще з ними, потім ще сам плакав. Складно пояснити відчуття. Був дуже радий, і водночас було дуже страшно", – зізнався Миколенко.

Раніше, Миколенко став гравцем Евертона.

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