Миколенко: Коли узгодився перехід в Евертон, я сів у машину і заплакав

Віталій Миколенко емоційно відреагував на перехід в Евертон.

Про це розповів сам оборонець в інтерв'ю пресслужбі київського клубу.

"Мені мої батьки, дівчина говорили, що це – ніби у кіно. І коли все узгодили, я сів у машину і заплакав. Мені додому їхати 40 хвилин, і, мабуть, 30 з них я плакав. Подзвонив батькам дівчини, поплакав ще з ними, потім ще сам плакав. Складно пояснити відчуття. Був дуже радий, і водночас було дуже страшно", – зізнався Миколенко.