Лідер Ворскли хоче грати у чемпіонаті Росії

Олів'є Тілль може змінити клуб

Люксембурзькі півзахисники Олів'є та Себастьєн Тіллі хочуть виступати у чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє Metaratings.ru.

Поки що у футболістів немає конкретних пропозицій з РПЛ, але їхній представник працює в цьому напрямку.

"Так, брати хотіли б знову опинитись у РПЛ, це правда. Але поки що у нас немає на руках жодних конкретних пропозицій", - заявив представник футболістів Ахмед Нума.

Олів'є в Росії виступав за Уфу, а зараз захищає кольори полтавської Ворскли. Себастьян відіграв сім ігор за Тамбов, після чого перебрався до молдавського Шерифа Юрія Вернідуба.

Нагадаємо, Ворскла запланувала чотири спаринги на зборах у Туреччині.