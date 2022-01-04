Лідер Ворскли хоче грати у чемпіонаті Росії

Джерело - Metaratings.ru.
Люксембурзькі півзахисники Олів'є та Себастьєн Тіллі хочуть виступати у чемпіонаті Росії.
Про це повідомляє Metaratings.ru.
Поки що у футболістів немає конкретних пропозицій з РПЛ, але їхній представник працює в цьому напрямку.
"Так, брати хотіли б знову опинитись у РПЛ, це правда. Але поки що у нас немає на руках жодних конкретних пропозицій", - заявив представник футболістів Ахмед Нума.
Олів'є в Росії виступав за Уфу, а зараз захищає кольори полтавської Ворскли. Себастьян відіграв сім ігор за Тамбов, після чого перебрався до молдавського Шерифа Юрія Вернідуба.
Нагадаємо, Ворскла запланувала чотири спаринги на зборах у Туреччині.