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Монако звільнив головного тренера Ковача

Сьогодні 21:41 84 0
Команда під його керівництвом провела 74 гри у всіх турнірах
Монако звільнив головного тренера Ковача
#Ковач, #Монако

Джерело - Чемпіон.

Монако відправив у відставку головного тренера команди Ніко Ковача.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Клуб звільнив спеціаліста у четвер, 30 грудня. До оголошення імені нового головного тренера командою керуватиме Стефан Надо. 

Нагадаємо, Ковач очолив Монако влітку 2020 року. З того часу команда під керівництвом хорватського наставника провела 74 гри у всіх турнірах, у яких 43 рази здобула перемогу, у 16 ​​поєдинках зазнала поразки, а ще 15 матчів звела внічию.

Після 19 турів Ліги 1 Монако посідає шосте місце, маючи у своєму активі 29 очок.

Раніше, Монако підписав захисника Греміо.

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