Монако звільнив головного тренера Ковача

Джерело - Чемпіон.
Монако відправив у відставку головного тренера команди Ніко Ковача.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
Клуб звільнив спеціаліста у четвер, 30 грудня. До оголошення імені нового головного тренера командою керуватиме Стефан Надо.
Нагадаємо, Ковач очолив Монако влітку 2020 року. З того часу команда під керівництвом хорватського наставника провела 74 гри у всіх турнірах, у яких 43 рази здобула перемогу, у 16 поєдинках зазнала поразки, а ще 15 матчів звела внічию.
Після 19 турів Ліги 1 Монако посідає шосте місце, маючи у своєму активі 29 очок.
Раніше, Монако підписав захисника Греміо.