Вінгер Шахтаря Манор Соломон може продовжити угоду з донецьким клубом.

Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Ми з Соломоном обговорюємо укладання нового контракту, буквально тиждень тому говорив з його агентом, тож рухаємося в цьому напрямку. Щодо Бога, так, він хороший футболіст, і будь-який тренер був би радий бачити такого гравця у себе в команді", - заявив функціонер.

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"Але якщо сьогодні порівнювати, то Соломон, можливо, показав свій не найкращий сезон – гадаю, є об'єктивні причини. Якщо цих гравців порівняти за статистикою, то, як цього сезону, так і минулого, Соломон показав кращий результат, ніж Бога, до того ж Манор молодший на три роки", – сказав Палкін.