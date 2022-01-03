Палкін: Шахтар хоче замахнутися на перемогу у Лізі чемпіонів

Шахтар у майбутньому хоче побудувати команду, яка зможе претендувати на перемогу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

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"Перемога в єврокубку - це довгострокова перспектива чи ми маємо прагнути до трофею щороку? Ми хочемо збудувати таку команду, щоб була можливість замахнутися на найголовніший трофей - це трофей Ліги чемпіонів. Усе для цієї мети ми сьогодні робимо: десь страждаємо, десь втрачаємо з погляду результату, але ми знаємо, що рухаємось у цьому напрямі.

Це наша головна ідея та наше головне бажання. Ніхто не гарантує результату, але, якщо не спробуєш, ти ніколи не зрозумієш", - відзначив Палкін.