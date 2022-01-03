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Алієв: Слава Богу, що продали Миколенка

Сьогодні 16:02 217 0
Ексгравець - про перехід Миколенка та свої нинішні справи
Алієв: Слава Богу, що продали Миколенка
#Алієв, #Динамо Київ, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Віталій Миколенко заслужив на перехід до англійського Евертона.

Про це заявив ексгравець Динамо Олександр Алієв.

"Слава Богу, що продали Миколенка. Хлопець заслужив. Подивимося як там буде. Команда хороша

Куди пропав? Живу своїм життям. Шикарно. Відпочиваю.

Коли третій хіт буде? Поки не знаю. Поки про це не думав. 

Скоро відбір на Євробачення. Чи не планую? Це точно не для мене", - зазначив Алієв.

Раніше, Максимюк звинуватив свою колишню дружину в зрадах із Олександром Алієвим.

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