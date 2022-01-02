Чеберко: Радий, що Осієк викупив мій контракт

Джерело - офіційний сайт Осієка.
Захисник Осієка Євген Чеберко хоче зробити свій внесок у здобуття трофею в 2022 році зі своєю командою.
Про це він заявив, коментуючи підписання повноцінного контракту з хорватським клубом.
"Я радий, що Осієк викупив мій контракт, і тепер я не орендований гравець. Сподіваюся віддячити всім, зробивши свій внесок у завоювання трофею у 2022 році", - заявив вгравець.
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"Я радий залишитися, бо тут чудова атмосфера та одноклубники, які завжди мене підтримували", - сказав Чеберко.