Чеберко: Радий, що Осієк викупив мій контракт

Чеберко прокоментував трансфер в Осієк

Джерело - офіційний сайт Осієка.

Захисник Осієка Євген Чеберко хоче зробити свій внесок у здобуття трофею в 2022 році зі своєю командою.

Про це він заявив, коментуючи підписання повноцінного контракту з хорватським клубом.

"Я радий, що Осієк викупив мій контракт, і тепер я не орендований гравець. Сподіваюся віддячити всім, зробивши свій внесок у завоювання трофею у 2022 році", - заявив вгравець.

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