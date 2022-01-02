Джерело - Чемпіон.
Захисник австрійського ЛАСКа Євген Чеберко став гравцем Осієка, за яку виступав на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хорватський клуб викупив контракт українця. Угода діє до літа 2025 року.
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Джерело - Чемпіон.
Захисник австрійського ЛАСКа Євген Чеберко став гравцем Осієка, за яку виступав на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хорватський клуб викупив контракт українця. Угода діє до літа 2025 року.