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Осієк викупила Чеберка в ЛАСКа

Сьогодні 17:48 85 0
Українець підписав повноцінний контракт з хорватським клубом
Осієк викупила Чеберка в ЛАСКа
#ЛАСК, #Осієк, #Чеберко

Джерело - Чемпіон.

Захисник австрійського ЛАСКа Євген Чеберко став гравцем Осієка, за яку виступав на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хорватський клуб викупив контракт українця. Угода діє до літа 2025 року.

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