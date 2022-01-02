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Евертон презентував Миколенка перед матчем з Брайтоном
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Евертон перед матчем чемпіонату Англії з Брайтоном провів мініпрезентацію новачка Віталія Миколенка, який раніше підписав контракт до 2026 року.

Український захисник, який сьогодні зіграти не зможе, привітав уболівальників своєї нової команди.

Нагадаємо, трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо.

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