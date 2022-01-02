Джерело - Чемпіон.
Евертон перед матчем чемпіонату Англії з Брайтоном провів мініпрезентацію новачка Віталія Миколенка, який раніше підписав контракт до 2026 року.
Український захисник, який сьогодні зіграти не зможе, привітав уболівальників своєї нової команди.
Goodison Park 🤝 Vitaliy Mykolenko#EVEBHA pic.twitter.com/5gg7dKirvc— Everton (@Everton) January 2, 2022
Нагадаємо, трансфер Миколенка став одним з найкращих для Динамо.
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