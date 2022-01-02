Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.
Ювентус спілкується з ПСЖ з приводу можливого переходу нападника Мауро Ікарді.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо
Італійський клуб зробив запит щодо 28-річного форварда. Поки що не йшлося про формат можливої угоди – лише попередній запит.
Найближчими днями Ювентус вирішить, чи робити серйозну пропозицію щодо Ікарді.
Парижани ж до цього моменту вирішать, чи влаштує їх варіант з орендою форварда в Юве без зобов'язання викупу - це найкращий варіант для італійського клубу.
Нагадаємо, Мората може не перейти в Барселону, якщо Ювентус не купить Ікарді або Кавані.