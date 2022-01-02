Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Ювентус спілкується з ПСЖ з приводу можливого переходу нападника Мауро Ікарді.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо

Італійський клуб зробив запит щодо 28-річного форварда. Поки що не йшлося про формат можливої угоди – лише попередній запит.

Найближчими днями Ювентус вирішить, чи робити серйозну пропозицію щодо Ікарді.

Парижани ж до цього моменту вирішать, чи влаштує їх варіант з орендою форварда в Юве без зобов'язання викупу - це найкращий варіант для італійського клубу.

Нагадаємо, Мората може не перейти в Барселону, якщо Ювентус не купить Ікарді або Кавані.