Визначилися найкращі тренери в першій половині сезону

Джерело - Sabah.

Визначився рейтинг тренерів ТОП-10 чемпіонатів за показником набраних очок у національній лізі у першій частині сезону.

Про це повідомляє Sabah.

Перше місце посів головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. У 18 матчах УПЛ "гірники" набрали 47 очок. У середньому вони набирають 2,61 очка за матч.

Другу позицію зайняв Юліан Нагельсман з Баварії (2,52). Головний тренер Динамо Мірча Луческу з показником 2,5 очка посідає третю позицію.

Десятку замкнув наставник Дніпра-1 Ігор Йовечивич - 2.22 очка за матч.