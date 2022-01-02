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Де Дзербі – найкращий тренер Європи по набраним очкам у сезоні, Луческу в ТОП-3

Сьогодні 12:00 69 0
Визначилися найкращі тренери в першій половині сезону
Де Дзербі – найкращий тренер Європи по набраним очкам у сезоні, Луческу в ТОП-3

Джерело - Sabah.

Визначився рейтинг тренерів ТОП-10 чемпіонатів за показником набраних очок у національній лізі у першій частині сезону.

Про це повідомляє Sabah.

Перше місце посів головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. У 18 матчах УПЛ "гірники" набрали 47 очок. У середньому вони набирають 2,61 очка за матч.

Другу позицію зайняв Юліан Нагельсман з Баварії (2,52). Головний тренер Динамо Мірча Луческу з показником 2,5 очка посідає третю позицію.

Десятку замкнув наставник Дніпра-1 Ігор Йовечивич - 2.22 очка за матч.

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