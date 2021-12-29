Маркевич назвав найкращого тренера УПЛ

Головний тренер Дніпро-1 Ігор Йовичевич є найкращими тренером року в УПЛ.

Про це розповів екстренер національної команди Мирон Маркевич.

"Ігор Йовичевич. Він прийшов у Дніпро-1 і спочатку йому було важко. Зараз видно його тренерську роботу, команда додала, причому серйозно. На зимову паузу у чемпіонаті України вони заслужено пішли на третьому місці. Якщо хорватському фахівцю дадуть можливість укріпити склад, то, можливо, наступного року у єврокубках ми матимемо команду, яка принаймні вийде із групи у Лізі Європи", – зазначив Маркевич.