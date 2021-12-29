В Іспанії скоротили відвідуваність матчів до 75% через коронавірус

Обов'язковою умовою відвідування стадіонів буде наявність маски

Джерело - AS.

В Іспанії запроваджено нові обмежувальні заходи при відвідуванні спортивних заходів у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє AS.

Максимальна відвідуваність футбольних матчів (а також інших змагань, що проводяться на відкритому повітрі) знижена зі 100 до 75 відсотків, баскетбольних (та інших у закритих приміщеннях) - з 80 до 50 відсотків.

Актуально: Конкурент Луніна в Реалі захворів на коронавірус

Обов'язковою умовою відвідування стадіонів буде наявність маски, на аренах заборонять курити та вживати їжу. Проте глядачам дозволять пити воду.

Нагадаємо, Коваленко здав позитивний тест на коронавірус.