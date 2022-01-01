Монако підписав захисника Греміо

Монегаски поповнили лави Вандерсоном де Олівейрою

Джерело - Чемпіон.

Монако із захисником Вандерсоном де Олівейрою підписав угоду, яка розрахована на п'ять років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На початку кар'єри Вандерсон діяв на позиції півзахисника, виходячи з чого характерні активні дії в атаці. У 2021 році він відіграв повний сезон за Греміо, провівши 52 матчі у складі команди та набравши 7 (4+3) очок за системою "гол плюс пас".

Захисник отримував виклик до збірної Бразилії U-20.

Раніше, Монако обіграло Ренн.