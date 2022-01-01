Монако підписав захисника Греміо

Джерело - Чемпіон.
Монако із захисником Вандерсоном де Олівейрою підписав угоду, яка розрахована на п'ять років.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На початку кар'єри Вандерсон діяв на позиції півзахисника, виходячи з чого характерні активні дії в атаці. У 2021 році він відіграв повний сезон за Греміо, провівши 52 матчі у складі команди та набравши 7 (4+3) очок за системою "гол плюс пас".
Захисник отримував виклик до збірної Бразилії U-20.
𝑽𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 est Monégasque 👑🇲🇨#WelcomeVanderson pic.twitter.com/sX2Uo5zvxz— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 1, 2022
Раніше, Монако обіграло Ренн.